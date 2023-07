L'ultima beta di iOS 17 nasconde una gradita novità per chi gioca

I Mac non sono mai stati la piattaforma perfetta per giocare, ma Apple crede molto nelle potenzialità di questo mercato, come dimostra il suo impegno in Apple Arcade (sapete come funziona?)

Ecco perché in macOS Sonoma la casa della mela ha introdotto la cosiddetta Modalità gioco, che regola automaticamente le impostazioni di sistema per aumentare le prestazioni quando l'utente avvia un gioco. Ora però, come rivelato dall'ultima beta di iOS 17, Apple starebbe lavorando a trasferire la funzione anche su iPhone e iPad.

La beta 4 di iOS 17, rilasciata da poche ore per gli sviluppatori, infatti contiene alcuni degli stessi framework utilizzati per controllare la Modalità di gioco in macOS Sonoma. La notizia è una sorpresa, perché è vero che a causa delle app universali macOS e iOS condividono buona parte del codice, ma Apple non ha mai annunciato l'arrivo di questa funzione anche sui suoi dispositivi mobili, che sono ampiamente utilizzati - e con soddisfazione - da milioni di giocatori in tutto il mondo.

Nondimeno, Apple starebbe esplorando vari modi per migliorare le prestazioni di gioco anche in questo contesto, e forse la mossa avrebbe un obiettivo specifico, perché se da un lato la Modalità gioco dà la priorità alle risorse hardware per spremere ogni fps dal dispositivo, è anche vero che riduce significativamente la latenza Bluetooth, il che è un'ottima notizia per chi utilizza AirPods o un controller Bluetooth. E su questo aspetto c'è sicuramente molto lavoro da fare.

A questo punto non è chiaro quale sia il futuro della funzione, perché, ripetiamo, Apple non l'ha annunciata al WWDC quindi non sorprenderebbe che l'abbia inserita nella beta 4 per testarla e poi rimuoverla nella prossima beta o comunque nel firmware finale. Nondimeno offre uno squarcio interessante sullo sviluppo da parte della mela, che grazie all'introduzione dei propri chip anche sui Mac può permettersi di sperimentare spostando funzioni tra PC e dispositivi mobili.

Per quanto riguarda le altre novità, la beta 4 di iOS 17 non offre particolari spunti di interesse, ma conferma gli aggiornamenti precedenti alla schermata di blocco, iMessage e FaceTime, la nuova modalità StandBy, i widget interattivi e NameDrop.

Se volete entrare nel programma beta di Apple, potete cominciare da qui, consapevoli che è meglio testare le build non su dispositivi che utilizzate quotidianamente.