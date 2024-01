Ora è ufficiale: la modalità alla guida di Maps finirà presto nel cimitero di Google

Come già era noto da tempo, la modalità alla guida di Maps presto verrà disattivata. Prima di entrare nei dettagli della notizia, ricordiamo che questa modalità si attivava in maniera automatica durante la guida, appena avviata la navigazione tramite la nota applicazione. Si trattava, dunque, di una modalità che aveva come priorità il garantire una maggiore sicurezza stradale.

In tal senso, nelle scorse ore, il noto informatore Samarth ha notato l'apparizione di un banner che dice che la modalità predetta verrà disattivata a febbraio. Al momento, è possibile chiudere l'annuncio premendo il pulsante dedicato al suo interno. Ulteriori informazioni a riguardo, poi, non sono disponibili, nemmeno un link che rimandi ad una spiegazione più approfondita.