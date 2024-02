La modalità alla guida di Maps non è morta: ecco che fine farà

La modalità alla guida di Maps (ecco come cambiare la voce di Maps ) non è destinata a morire . O almeno questo è quello che dice Google. Nelle ultime settimane abbiamo parlato a più riprese del futuro della modalità alla guida in Maps, e ora Google sembra voler mettere a tacere tutte le chiacchiere.

Per avere un po' di contesto, recentemente diversi utenti si sono accorti del banner , mostrato proprio all'interno dell'interfaccia della modalità alla guida di Maps, con cui Google avvertiva gli utenti che la stessa interfaccia sarebbe scomparsa da febbraio . Questo ha portato tutti a pensare che Google era in procinto di fare quello che spesso fa, ovvero chiudere un suo servizio di punto in bianco senza particolari avvisaglie.

Insomma, la dashboard alla quale eravamo abituati con l'attuale modalità alla guida non sarà più disponibile, e insieme a essa scompariranno tutte le opzioni che includeva, le quali obbiettivamente hanno migliorato l'esperienza utente con Maps soprattutto per coloro che lo usano alla guida senza Android Auto.

Il cambio avverrà a partire dal prossimo 7 febbraio. Dunque il contorno non è come era stato dipinto inizialmente, la modalità alla guida non sta morendo, ma la sostanza non cambia: Google ha deciso che la modalità alla guida deve essere ridotta, senza giustificare tale scelta, e quello che sembra a noi è che in quel di Mountain View ancora non ci sia una strada chiara da imboccare in merito all'esperienza utente da offrire alla guida per coloro che usano Maps dal telefono.