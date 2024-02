La Modalità Lettura di Google si espande: ecco le app che ricevono il supporto

La Modalità Lettura, conosciuta internazionalmente come Reading mode , è stata presentata da Google come una funzionalità, basata anche sull'intelligenza artificiale, che permette di ascoltare i contenuti testuali dal proprio dispositivo mobile. Si tratta di una funzionalità molto utile per coloro che non hanno modo di leggere i contenuti testuali per varie ragioni.

Google allarga ulteriormente il raggio d'azione di una delle sue ultime funzionalità lanciate per il segmento smartphone e non solo (ecco la raccolta dei migliori smartphone Android del momento ). Parliamo della Modalità Lettura , che espande il supporto a nuove app.

La novità delle ultime ore è che la Modalità Lettura supporta ora nuove app. Funziona infatti su Gmail, dove sarà possibile ascoltare il contenuto delle email direttamente dall'app, ma anche su diverse app di social media, come X e Threads.

Usare la Modalità Lettura su app di social media chiaramente non è la migliore opzione per il suo utilizzo, visto che si tratta di contenuti che possono contenere abbreviazioni o errori, e per questo Google permette anche di fornire un feedback sul funzionamento della stessa Modalità Lettura.

Attualmente la Modalità Lettura, annunciata per la prima volta a fine 2022 e arrivata su Chrome per Android per i contenuti web, non supporta ancora la lettura dei file PDF, così come non funziona su Google Messaggi. Ci aspettiamo però che nel breve venga estesa anche a tali tipologie di contenuti.

La novità che abbiamo appena descritto dovrebbe essere in fase di distribuzione automatica via server. Fateci sapere se l'avete ricevuta e se intendete usarla.