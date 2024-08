Google Meet ora entra in modalità Picture-in-Picture automaticamente: ecco quando

Se vi trovate spesso ad attivare il Picture-in-Picture di Google Meet per avere sempre in primo piano la videochiamata mentre utilizzate altre schede di Chrome, è in arrivo una novità che vi farà felici: il Picture-in-Picture (PiP) automatico. Introdotta due anni fa, questa modalità è una di quelle funzioni che cambiano veramente la vita di chi fa tante videochiamate per lavoro. Dopo averla ulteriormente affinata l'anno scorso, Google ora l'ha migliorata con un piccolo ma decisivo aggiornamento. Scopriamo come usarla, ricordandovi anche il nostro approfondimento su come funziona Google Meet.

Il Picture-In-Picture si attiva automaticamente cambiando scheda

Come gli incalliti multiitasker sapranno bene, capita di dover cambiare scheda del browser durante una videochiamata con Google Meet, per cercare informazioni o rispondere a una domanda diretta. In questo caso cosa si fa? Si attiva manualmente il PiP cliccando sul menu con tre puntini, in modo da avere sempre in primo piano i nostri interlocutori. Ora la casa di Mountain View ha introdotto una piccola ma importante novità su Chrome: il Picture-in-Picture automatico, ovvero che "si attiverà automaticamente quando cambi le schede durante una riunione". Questo aggiornamento, disponibile solo sulla versione desktop di Chrome, garantirà che la riunione rimanga visibile e accessibile se è necessario cambiare scheda per prendere appunti, visualizzare i documenti relativi alla riunione e altro ancora.

Quando arriva e come attivare la funzione

Questo nuovo comportamento è abilitato per impostazione predefinita, ma puoi disabilitarlo da Chrome quando si è sul sito Google Meet, cliccando in alto a sinistra, sulla barra degli indirizzi, sull'icona a forma di cursori (Visualizza informazioni sul sito). Qui si aprono le impostazioni del sito e apparirà un nuovo interruttore Picture-in-Picture automatico, che potete disattivare. La funzione è in via di distribuzione da ieri per tutti gli utenti, con account Google personali o Workspace, e potrebbe impiegare fino a 15 giorni per essere visibile. Noi al momento non la vediamo sui nostri dispositivi.

Scoprite di più su Google Meet

Gruppo Facebook