La modalità Sentinella di Tesla Cybertruck sarà inedita: un gufo controllerà la sicurezza dell'auto!

Tra l'altro, la stessa grafica è apparsa anche in un altro video con protagonista sempre un Cybertruck parcheggiato. Stavolta, l'opzione di sicurezza era impostata sulla modalità scura: il gufo appariva ancora più minaccioso , grazie soprattutto agli occhi rossi che sembravano davvero sorvegliare l'abitacolo dell'auto.

Tesla Cybertruck , il pick-up elettrico dell'azienda, dovrebbe rappresentare un'innovazione da vari punti di vista, tra cui quello grafico. In particolare, un Cybertruck avvistato in giro ha rivelato una modalità Sentinella diversa dagli altri modelli. Difatti, sullo schermo è apparso un gufo accompagnato dalle parole "Sentinella attivata". L'inedita grafica, condivisa su Reddit dall'utente u/CaliforniaMuscleGuy, è stata subito apprezzata da tanti utenti.

Per chi non conoscesse la modalità sentinella, si tratta di un'opzione di Tesla che consente di utilizzare le telecamere dell'auto per monitorare costantemente l'ambiente circostante e avvisare il proprietario quando necessario. Inoltre, la modalità registra anche i flussi video dalle telecamere: le autorità, così, possono utilizzare i filmati nel caso succeda qualcosa di brutto.

La modalità sentinella ha debuttato nel 2019, dopo che i veicoli elettrici erano stati presi di mira dai ladri.