Il modding è morto? Non del tutto, visto su quanti smartphone è attiva la LineageOS

Il modding per molti ormai è un lontano ricordo, mentre per altri sembra essere ancora la quotidianità. A parlarne è stato Marques Brownlee, il più famoso youtuber del mondo nel settore della tecnologia, in una lunga puntata del suo podcast WVFRM, dove è stata ripercorsa la vita di Android, come sono nate le prime community e soprattutto come è nata LineageOS.

Nata sulle ceneri della CyanogenMod, la LineageOS è una delle custom rom più conosciute, perché è disponibile per tantissimi smartphone: da Asus a Xiaomi, senza ignorare Samsung. Infatti, durante la puntata il conduttore, David Imel, pone la domanda: "su quanti dispositivi è attualmente in esecuzione LineageOS? " e la risposta è sorprendente: 1,5 milioni.