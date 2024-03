Ecco il nuovo modello AI Claude 3 di Anthropic: l'obiettivo è superare Gemini e ChatGPT

In particolare, secondo Anthropic Claude 3 sarà capace di rispondere a più domande nonché di comprendere con maggiore precisione istruzioni più lunghe. Questo modello, inoltre, sarà in grado di elaborare una maggiore quantità di informazioni grazie alla capacità di comprendere meglio il contesto. La famiglia Claude 3, poi, è composta da tre modelli: Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet e Claude 3 Opus. Quest'ultimo è il modello più "intelligente". Inoltre, Opus e Sonnet sono disponibili su claude.ai e tramite la sua API; Haiku, invece, sarà lanciato prossimamente.

Il settore dell' intelligenza artificiale si è arricchito di un nuovo protagonista: ci riferiamo ad Anthropic , la società fondata da alcuni ex dipendenti di OpenAI , che nelle scorse ore ha annunciato una nuova famiglia di modelli di intelligenza artificiale, ovvero Claude 3. Secondo la società, Claude 3 si comporterebbe addirittura meglio delle proposte di Google ( Gemini ) e della stessa OpenAI ( ChatGPT ), soprattutto perché è multimodale , in grado cioè di comprendere testi e foto.

Ancora, i nuovi modelli presentano una probabilità inferiore di rifiutare richieste innocue. Le precedenti versioni di Claude, invece, rifiutavano di rispondere ad alcuni prompt innocui. Inoltre, Anthropic ha evidenziato come i modelli Claude 3 siano capaci di fornire risultati quasi immediati, anche quando analizzano materiale complesso. In tal senso, Haiku, ovvero la versione più piccola della famiglia, è descritto come "il modello più veloce e conveniente sul mercato, capace di leggere un articolo ricco di grafici e tabelle in meno di tre secondi".

Dunque, secondo l'azienda Claude 3 Opus ha superato tutti gli avversari nei test di benchmarking. In particolare, il modello ha dimostrato un ragionamento pari ad un livello post-laurea, superiore a quello di GPT-4 (ha ottenuto il 50,4%). Inoltre, ha dimostrato migliori capacità nella risoluzione di problemi matematici, nella scrittura di codice e nella comprensione del ragionamento logico.