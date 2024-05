La modifica dei messaggi su Google Messaggi: è arrivata anche a voi?

Nelle ultime ore infatti sono emerse le prime segnalazioni degli utenti che l'hanno ricevuta, con la possibilità di usarla immediatamente. Avevamo sentito parlare dello sviluppo di questa funzionalità lo scorso febbraio, quando era stata scovata ma ancora disabilitata per gli utenti finali.

Gli screenshot che trovate in basso mostrano l'opzione per modificare i messaggi all'opera sull'app Messaggi di Google. Il suo funzionamento è simile a quello che troviamo sulle altre app di messaggistica: per modificare un messaggio inviato sarà necessario selezionarlo tramite la pressione prolungata, e successivamente selezionare l'opzione di modifica che si trova in alto.

La modifica del testo può avvenire tramite il box per la digitazione che apparirà nella parte inferiore dell'interfaccia.

Alla fine della modifica si dovrà selezionare nuovamente il pulsante di invio per validare la modifica al messaggio.

Vi sono però delle limitazioni per l'utilizzo di questa funzionalità: sarà infatti possibile usarla soltanto entro 15 minuti dall'invio del messaggio che si intende modificare, e soltanto se anche il destinatario ha ricevuto l'opzione sulla sua app Messaggi.

La novità che abbiamo visto dovrebbe essere in fase di distribuzione automatica via server a coloro che hanno la versione beta dell'app Messaggi. Ci aspettiamo che nel corso delle prossime settimane arrivi anche per coloro che hanno la stabile.