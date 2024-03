Instagram non ha nulla da invidiare a WhatsApp: tante novità per la messaggistica

Instagram si avvicina sempre di più ai big della messaggistica istantanea. Nelle ultime ore Meta ha annunciato delle nuove funzionalità per i messaggi inviati su Instagram: la possibilità di modificare i messaggi dopo l'invio. La novità che arriva per i Direct di Instagram è assolutamente in linea con quello che già è possibile fare sulle altre piattaforme di messaggistica istantanea. La modifica dei messaggi inviati finalmente arriva anche su Instagram. Come vedete dagli screenshot in galleria, la modifica dei messaggi inviati su Instagram funziona in una maniera analoga a quanto siamo abituati sulle altre piattaforme, come WhatsApp. Sarà possibile modificare qualsiasi messaggio su Instagram entro 15 minuti dal suo invio.

Trascorso questo tempo non sarà più possibile modificare il messaggio inviato. Per modificare un messaggio su Instagram basterà selezionare il messaggio, tenendo premuto finché non appare il menù contestuale, e successivamente scegliere l'opzione Modifica. A questo punto sarà possibile modificare o aggiungere del testo al messaggio inviato in precedenza. Una volta confermata la modifica si vedrà la didascalia poco sopra il messaggio a segnalarne appunto la modifica all'interno della chat.

Questa novità sicuramente rende la messaggistica di Instagram sempre più competitiva, dopo che qualche tempo fa era stata introdotta la funzionalità per eliminare i messaggi inviati in chat. La nuova funzionalità dovrebbe essere già in fase di distribuzione via server a livello globale. Questo significa che potreste già averla ricevuta. Insieme a questa arrivano ulteriori novità, sempre nell'ottica di Instagram come una piattaforma di messaggistica assolutamente competitiva: Funzionalità per attivare o disattivare le conferme di lettura.

Funzione per appuntare chat individuali o di gruppo nella parte superiore della lista chat.

Funzione per rispondere in chat con sticker, GIF, video, foto e messaggi vocali.