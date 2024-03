Addio ai 30 giorni per i resi Amazon: modificate le politiche di reso

Spesso parliamo dei periodi di reso prolungati su Amazon (ecco la guida su come fare un reso su Amazon ), i quali arrivano in corrispondenza delle campagne promozionali che il colosso dell'e-commerce. Non siamo particolarmente abituati alla riduzione dei periodi di reso .

Il nuovo periodo di reso a disposizione dei clienti Amazon corrisponde a 14 giorni. Dunque, Amazon ha sostanzialmente dimezzato i tempi di reso a disposizione per tutti coloro che acquisteranno prodotti di elettronica e prodotti multimediali sulla sua piattaforma.

Amazon ha confermato che la modifica dei tempi di reso, comunicata inizialmente sul suo forum per il mercato tedesco, sarà in vigore dal prossimo 25 marzo anche in Italia. Tutti coloro che acquisteranno articoli nelle seguenti categorie dal 25 marzo avranno quindi solo 14 giorni di tempo per effettuare un reso:

Fotocamere

Elettronica

Forniture per ufficio

Computer

Wireless

Videogiochi

Musica e video/DVD

Amazon ha anche specificato che i prodotti Amazon e i prodotti Amazon Renewed non rientrano nella modifica appena introdotta.

Per questi prodotti si avranno quindi sempre 30 giorni per approfittare del reso gratuito.

Dato lo scarso preavviso con il quale è stata annunciata la modifica delle politiche di reso, Amazon ha riferito che tra il 25 marzo e il 25 aprile i suoi clienti potranno comunque richiedere il reso entro 30 giorni dall'acquisto, con una richiesta esplicita che andrà fatta tramite il suo centro resi. Dopo il 25 aprile il periodo a disposizione per il reso sarà rigorosamente ristretto a 14 giorni dalla data di consegna.

La nuova politica coinvolge anche i prodotti venduti da soggetti terzi su Amazon. Questi venditori dovranno assicurare un periodo minimo di reso di 14 giorni dalla data di consegna.