Cambiano i prezzi dei negozi online (e non solo) per combattere le finte offerte: come leggere le nuove etichette

Negli ultimi giorni vi sarete accorti che sui siti dei principali negozi online, come ad esempio Mediaworld ed Euronics, sembrano scomparsi gli sconti oppure che il prezzo barrato è più basso di quello di acquisto. Ebbene, nessun errore o bug improvviso: è uno degli effetti di una normativa entrata in vigore in Italia il 1° luglio, chiamata Direttiva Omnibus. Si tratta di uno strumento attraverso il quale l'Unione Europea ha introdotto una serie di nuove regole per i negozi fisici e per gli e-Commerce, con lo scopo di adeguare queste piattaforme alle norme di tutela dei consumatori.

In particolare, nel caso ci sia uno sconto su un certo prodotto, il prezzo barrato deve essere pari a quello più basso negli ultimi 30 giorni, anche se quel prezzo è stato toccato solo temporaneamente, e non a un ipotetico prezzo di listino, spesso gonfiato ad hoc per far sembrare la promozione ancora più allettante.

Va da sé che se il prodotto in questione fosse in listino da meno di un mese verrà indicato il prezzo più basso da lui raggiunto in quel lasso di tempo.

Per questo motivo potreste trovarvi davanti a una sorta di paradosso, come quello qui sotto, in cui un prodotto viene venduto a un prezzo superiore a quello sbarrato, alla luce di quanto appena detto. Notate però che non c'è indicata alcuna percentuale di sconto, proprio perché, in base alla Direttiva Omnibus, di fatto questo non lo è.