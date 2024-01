Con le nuove Momentum Sport di Sennheiser non avrete bisogno di uno smartwatch per controllare i vostri battiti

Se amate allenarvi all'aria aperta, apprezzerete particolarmente i nuovi auricolari wireless che Sennheiser ha appena presentato al CES, le Momentum Sport. Le cuffiette sono infatti dotate di sensori per la registrazione del battito cardiaco e della temperatura, e si propongono come le perfette compagne per la corsa quotidiana, mentre per gli audiofili il popolare marchio propone le nuove Momentum 4, con supporto al codec aptX. Andiamo a scoprirle, ma non prima di ricordarvi di dare un'occhiata alla nostra guida sui vari codec audio Bluetooth, perché tra tutte queste sigle è facile perdersi!

Sennheiser Momentum Sport

Le ultime cuffiette dedicate all'attività sportiva di Sennheiser offrono un paio di funzioni non proprio inedite ma quantomeno ancora poco diffuse, i sensori per il monitoraggio dei dati sanitari. Tra questi troviamo un sensore di fotopletismografia (PPG) integrato, in grado di registrare il battito cardiaco, e di uno per la registrazione della temperatura corporea. Le Sennheiser Momentum Sport saranno poi in grado di sincronizzarsi con dispositivi sportivi e app di Apple, Garmin, Strava, Peloton e Polar. In particolare, il produttore dichiara che potranno inviare dati biometrici in tempo reale allo smartwatch Polar Vantage V3 durante un allenamento.

Per quanto riguarda altre caratteristiche, gli auricolari presentano specifiche piuttosto comuni per questo tipo di dispositivi, come la classificazione IP55 per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, ovvero il sudore, e un design semi-aperto per essere sempre consapevoli dell'ambiente che vi circonda. Nondimeno, le cuffiette sono dotate di cancellazione adattiva del rumore, per chi preferisce isolarsi, mentre i codec supportati sono AptX Adaptive, AAC e SBC. L'autonomia dovrebbe arrivare fino a sei ore, mentre la custodia di ricarica (che supporta sia la ricarica tramite USB-C che wireless Qi) la estende fino a 24 ore. Ma non aspettatevi un prezzo basso. Se le attuali Sennheiser Sport True Wireless costano 139,90 euro di listino (che però non offrono neanche la cancellazione del rumore), le nuove Momentum Sport arriveranno sul mercato il 9 aprile al prezzo di 329,99 euro.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Se invece state cercando un prodotto che offra una maggiore qualità audio, Sennheiser ha per voi le Momentum True Wireless 4, che supportano la tecnologia AptX Lossless di Qualcomm. Questo significa un audio di qualità CD senza perdita di qualità se abbinato a un dispositivo compatibile, nonché il supporto per nuove tecnologie come l'efficiente consumo energetico Bluetooth LE Audio e Auracast, che consente la trasmissione one-to-many. Ovviamente le cuffiette sono dotate di cancellazione adattiva del rumore, mentre la durata della batteria arriva a 7,5 ore, che si spingono a 30 con la custodia di ricarica. Come per le Momentum Sport, la custodia può essere caricata utilizzando la ricarica cablata o wireless Qi.