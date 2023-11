Da MondoDAZN nuove promozioni disponibili: ecco quali e come attivarle

Tornando alle offerte, la promozione dedicata al DAZN TV Box consente di acquistare il dispositivo pagando 10 euro di spedizione: dunque, non sono previsti ulteriori costi. Per attivare la promo, occorre richiedere il codice promozionale sul sito MondoDAZN entro il 31 dicembre 2023 . Successivamente, basterà aprire il sito di Digiquest, premere sul pulsante "aggiungi al carrello" ed inserire il codice. Infine, prima dell'acquisto, sarà necessario compilare un modulo inserendo i propri dati ed il proprio indirizzo.

Interessanti novità per gli utenti DAZN . In particolare, tramite il sito di fidelizzazione MondoDAZN , sarà possibile attivare nuove promozioni dedicate al decoder DAZN TV Box, al talent game One Of US e al servizio Virgin Active Revolution . Prima di entrare nel vivo della notizia, ricordiamo che MondoDAZN è un programma gratuito dedicato ai clienti della piattaforma con abbonamento attivo.

La promozione per One of Us, ovvero il talent game dedicato per chi sogna di diventare un calciatore professionista, consiste nella messa in palio di un abbonamento gratuito di un anno a Future Player. In particolare, sarà possibile caricare fino a 9 video ed essere così valutato da uno scout professionista per un provino.

Il codice promozionale sarà disponibile fino al 31 marzo 2024, soltanto dagli utenti One uf Us. Infine, la promozione per Virgin Active Revolution – una piattaforma di workout digitale – mette in palio 3 mesi di abbonamento gratuito al servizio, senza alcun costo aggiuntivo.