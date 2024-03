Money Lover è l'app che vi aiuta a risparmiare e a tenere i conti

Negli ultimi giorni abbiamo provato un'app che ha l'obiettivo proprio di aiutarci a tenere i conti in casa, quantificando le spese fatte e i bilanci mensili in base a quanto si guadagna. Stiamo parlando di Money Lover , un'app che ci ha convinto sotto diversi aspetti. Andiamo a vedere quali.

Chi non è particolarmente attento al proprio portafoglio ? Il denaro che abbiamo in tasca, o sul conto in banca (vi ricordiamo la guida su come ottenere rimborsi in caso di phishing ), è ovviamente una delle cose che teniamo maggiormente sotto controllo. E questo è collegato anche alle spese che facciamo , sia ordinarie che straordinarie. E saprete bene che anche in questo senso i nostri smartphone possono aiutarci.

Tanto livello di dettaglio, peccato che sia quasi tutto manuale

L'app Money Lover nasce come un servizio che aiuta a tenere traccia di tutte le spese fatte nel quotidiano, e rapportarle a quanto si guadagna ogni mese. L'app si prefigura quindi come un aiuto per tenere i conti in casa o in famiglia, ma anche come uno strumento per ottimizzare le spese e i risparmi.

Come vedete dagli screenshot in galleria, l'interfaccia grafica non è il punto forte dell'app Money Lover. Troviamo infatti un'interfaccia non particolarmente aggiornata, ma comunque relativamente intuitiva. L'app è piena di opzioni, e questo potrebbe disorientare a un primo utilizzo.

La barra inferiore di navigazione vi aiuterà a districarvi tra le sezioni principali dell'app. Money Lover prevede la possibilità di configurare il proprio portafogli inserendo l'ammontare di denaro che si possiede. Ovviamente è possibile configurare diversi portafogli, in base allo scopo che si ha. Si potrebbe infatti pensare di configurarne uno per i risparmi, e un secondo per l'importo dedicato alle spese mensili periodiche.

Dopo aver configurato il portafoglio si potrà procedere all'inserimento delle spese effettuate. Le spese possono essere associate a diverse categorie. In questo senso, l'app prevede un alto grado di personalizzazione, con tantissime categorie di spesa a disposizione, e addirittura con la possibilità di creare delle categorie di spesa ex novo.