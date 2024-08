Con Samsung Odyssey 3D potete giocare, indovinate un po', in 3D. Ma senza occhiali

Come suggerisce il nome, il monitor da gioco , disponibile nei formati da 27 e 37 pollici , utilizza il tracciamento degli occhi per mostrare immagini in 3D senza bisogno degli occhiali: andiamo a vedere le sue caratteristiche, ricordandovi il nostro approfondimento su come calibrare un monitor .

In occasione del Gamescon 2024 che è scattato proprio oggi a Colonia, in Germania, Samsung ha presentato i suoi monitor gaming , tra cui l'innovativo Odyssey 3D .

Odyssey 3D: caratteristiche tecniche

L'Odyssey 3D è il primo monitor 3D della linea di monitor da gioco di Samsung. È disponibile in due dimensioni: 27 pollici e 37 pollici, e utilizza un pannello QLED 4K piatto (probabilmente con tecnologia VA) con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, AMD FreeSync Premium e un tempo di risposta di 1 ms.

Entrambi i modelli sono dotati di due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e un supporto regolabile in altezza (con regolazioni dell'inclinazione).

Ma la vera novità è ovviamente la possibilità di mostrare immagini in 3D, che sono valse al monitor il premio "Best Of Innovation" al CES 2024 di Las Vegas, USA, all'inizio di quest'anno.

L'effetto 3D avviene grazie a una lente lenticolare, un tipo speciale di lente che dirige immagini diverse verso ciascun occhio, consentendo di vedere le immagini in 3D senza bisogno di occhiali speciali.

Questa funzione è combinata con una telecamera per il tracciamento dello sguardo integrata (Eye Tracking) e il View Mapping: l'Eye Tracking monitora il movimento di entrambi gli occhi utilizzando una fotocamera stereo integrata, mentre il View Mapping regola continuamente l'immagine per migliorare la percezione della profondità.

La tecnologia non è innovativa di per sé, l'abbiamo già vista sui dispositivi Acer SpatialLabs, e come per i monitor Acer ha il limite di poter essere visto in 3D da una sola persona alla volta. Il vantaggio di usarlo per il gaming è che il più delle volte i giocatori stanno da soli davanti allo schermo.

Ovviamente la funzione (che potete vedere in questo video) può essere spenta, il che permette all'Odyssey 3D di passare facilmente dalla modalità 2D a quella 3D in base alle preferenze dell'utente.

Al CES 2024, Samsung aveva dichiarato che si potevano giocare a giochi VR su questo monitor, ma la notizia non è stata confermata nell'annuncio odierno.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Samsung non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, ma ci aspettiamo che arrivi prima della fine di quest'anno. Per il prezzo, se i precedenti Odyssey e i monitor Acer SpatialLabs sono un'indicazione, aspettatevi di pagare cara la novità.