Monopattini NAVEE in anteprima a IFA: le due nuove serie per il 2025

Serie NAVEE ST3

La nuova serie NAVEE ST è quella che include i prodotti top gamma dell'azienda. Saranno due i modelli disponibili: ST3 e ST3 Pro. Sia a livello di design che di specifiche, si tratta di una chiara evoluzione rispetto ai monopattini precedenti dell'azienda, con un miglioramento da non sottovalutare per potenza e prestazioni.

Il design è quello futuristico e all'avanguardia che abbiamo già visto su modelli come NAVEE S65C e NAVEE S60. La stessa società lo definisce uno stile "Cyberpunk" e per certi versi non ha torto. L'elemento più vistosoto è la doppia sospensione Damping Arm, che permette di avere una guida molto confortevole.