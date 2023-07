Il lusso negli auricolari true wireless: Montblanc MTB 03

Gli auricolari si distinguono da subito per il design ricercato, ispirato alla Montblanc Meisterstück: le cuffiette sono realizzate con una resina leggera di colore nero, che ricorda le finiture della penna, mentre il case è in alluminio; in entrambi i casi, dal nero spicca il logo della stella bianca dell'azienda

Ma ovviamente qui non si parla solo di design, ma anche di suono: per il profilo sonoro di questi auricolari, Montblanc si è rivolta ad Axel Grell, famosissimo ingegnere del suono che ha lavorato a lungo con Sennheiser, che ha creato il Montblanc Sound Signature. Inoltre, per garantire a tutti gli utenti di avere la miglior esperienza sonora possibile, nell'app Montblanc Sound (disponibile per Android e iOS) c'è integrato il test audio di Mimi Hearing Technologies (lo stesso già visto sui Nothing ear(2)), che permette di creare un profilo individuale basato sulle capacità uditive di ognuno.

I Montblanc MTB 03 hanno un driver in berillio da 7 mm, Bluetooth 5.2 e supportano il codec Qualcomm aptX Adaptive. Non manca la cancellazione del rumore e neanche la ricarica wireless, a fronte di un'autonomia fino a 6 ore con una singola ricarica (fino a 18 ore con le cariche fornite dal case).

I Montblanc MTB 03 saranno disponibili anche in Italia a partire da oggi, a un prezzo ancora non comunicato che dovrebbe aggirarsi intorno ai 400€.