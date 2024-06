Monte Paschi di Siena ed Apple Pay finalmente insieme: ecco come pagare con l'iPhone

Si tratta di una notizia che sarà sicuramente ben accolta visto che l'antica banca era tra le pochissime che ancora non risultava compatibile con il sistema operativo di Cupertino (mentre già supportava i pagamenti con Wallet di Google). Per sfruttare la novità, occorrerà aggiornare l'app della banca all'ultima versione.

Dopo diversi anni di attesa, i clienti di Monte dei Paschi di Siena potranno aggiungere le proprie carte di credito/debito ad Apple Pay. Tutto ciò significa che potranno pagare in mobilità con iPhone oppure con lo smartwatch Apple Watch.

Come aggiungere la propria carta di credito/debito

Le proprie carte di credito/debito si potranno aggiungere in due modi diversi. Il primo richiede l'utilizzo dell'app Wallet su iPhone. Una volta aperta, occorrerà scansionare la carta e approvare l'autorizzazione tramite SMS. La seconda modalità, invece, richiede l'accesso all'app Banca MPS. In questo caso, i passaggi da seguire sono: