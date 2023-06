Morphobot è il nuovo robot di Caltech che si ispira ad un Transformers

Caltech, un'università privata della California, ha realizzato un nuovo robot dalle dimensioni di un'auto RC, in grado di mutare la sua forma per guidare, volare oppure camminare. Il robot M4, composto da motori e da un piccolo computer che gli consente di decidere quale forma assumere, è dotato di grandi ruote che, in pochi secondi, si sollevano per diventare qualcosa di simile a dei rotori posteriori. In alternativa, se il robot deve attraversare un tratto di strada particolarmente accidentato, può alzarsi sulle due ruote ed utilizzarle, quindi, come piedi.

L'M4 è stato progettato da Mory Gharib, professore di ingegneria aeronautica al Caltech, in collaborazione con Alireza Ramezani, assistente professore di ingegneria elettrica e informatica alla Northeastern University. Il documento di Nature Communication che descrive come funziona M4 include grafici che illustrano le varie forme che può assumere, oltre a simpatici disegni degli animali che hanno ispirato il progetto, come suricati e trichechi.

Il documento afferma che il robot è alimentato da una CPU Jetson Nano, il computer in miniatura economico e focalizzato sulla robotica di Nvidia.