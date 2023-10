Mortal Kombat Onslaught: il celebre picchiaduro diventa una sorta di RPG per Android e iOS, ed è già disponibile

A distanza di pochissime settimane dall'arrivo di Mortal Kombat 1, le novità legate al celebre picchiaduro non sono ancora terminate. E non stiamo parlando dei DLC a base di personaggi crossover in arrivo. No, stiamo parlando di un nuovo gioco della saga, Mortal Kombat: Onslaught, sempre sviluppato dai NetherRealm Studios.

A differenza del reboot, Onslaught è un gioco dedicato esclusivamente ai dispositivi mobili con iOS e Android. Warner Bros. Games lo definisce un collection RPG in tempo reale basato su squadre. Inutile girarci intorno: le meccaniche sono quelle di molti gatcha già disponibili su App Store e Play Store.

In Mortal Kombat: Onslaught costruiremo delle squadre di kombattenti, pescando ovviamente tra i volti più celebri della saga. Tra i personaggi coinvolti ci sono Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana e anche varianti di altre conoscenze dei fan come Cyrax e Smoke. Vediamo alcuni di essi in queste prime immagini rilasciate da Warner Bros. Games.