Correte a vedere il mosaico di LEGO da Guinness dei primati!

Il mosaico rappresenta, come potete vedere, le città di Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023, e ha richiesto tre mesi di realizzazione. Nella giornata di ieri, domenica 29 ottobre, ha quindi ricevuto la certificazione del Guinness World Record per il mosaico lenticolare in formato mattoncini LEGO più grande al mondo .

Ben 811.008 mattoncini per un mosaico di LEGO lungo 16,83 metri e alto 3,06 metri : è il nuovo Guinness dei primati per la realizzazione di un'opera unica che potete vedere alla 44° Fiera Campionaria di Bergamo (sapete come fare punti LEGO Insiders scansionando i manuali ?).

L'iniziativa rientra nel progetto Build To Give del Gruppo LEGO, attraverso il quale si vuole donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto durante il periodo delle feste.

Il progetto, attivo dal 2018, prevede per quest'anno una donazione da parte del Gruppo LEGO di 281.216 set e vede come main partner Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale, che aiuta i più piccoli a superare l'impatto con l'ospedale attraverso il gioco, l'ascolto, il sorriso e ambienti a misura di bambino.

Per questo, il musicista Pietro Morello, Ambassador proprio di Build to Give ha partecipato in prima persona alla costruzione del Mosaico insieme ai bambini degli ospedali.

Come dicevamo avete ancora qualche giorno per vederlo, perché la Fiera Campionaria di Bergamo è aperta fino al 1° novembre, ma niente paura, perché nel mese di dicembre potete visitarlo nella chiesa di Santo Spirito in piazzetta Santo Spirito a Bergamo.

Per chi fosse interessato, la Fiera Campionaria di Bergamo è aperta oggi e domani dalle 10:00 alle 21:00, mentre mercoledì 1° novembre è visitabile dalle 10:00 alle 19:00.