Mostrato il "vero" Nothing Phone (2a) e gli manca qualcosa di essenziale

Se oggi il leaker Abhishek Yadav forniva delle immagini di un presunto Nothing Phone (2a) , adesso la situazione si stravolge perché è intervenuto un altro noto leaker, OnLeaks, che con un post su X ci mostra un' immagine destinata alla stampa del prossimo smartphone di Nothing, che ha rilasciato in esclusiva a Smartprix , con cui collabora.

Il Mobile World Congress 2024 si avvicina e le dita dei leaker diventano sempre più infuocate. Le ultime ore hanno visto come protagonista il Nothing Phone (2a) , che potrebbe essere presentato proprio in quel di Barcellona a fine mese.

L'immagine pubblicata (e che vi lasciamo di seguito) ritrae il lato posteriore del dispositivo, dove si può notare l'iconico stile di Nothing, che subisce un cambiamento rispetto al Nothing Phone (1) e al Phone (2).

In particolar modo sorprende ciò che manca: i glifi. I LED sul retro dei dispositivi Nothing sono il fattore che ha fatto amare e odiare l'azienda e l'hanno portata all'attenzione di tutti. Probabilmente Nothing ha deciso di differenziare i suoi prodotti top gamma dalla serie "a", ritenuta di fascia media e quindi più accessibile.

In questo momento non possiamo garantire che questo sarà il design del Nothing Phone (2a), perché non si tratta di immagini ufficiali, ma non dovrebbe mancare molto al lancio e vedremo se questa mossa inaspettata di Nothing sarà reale.