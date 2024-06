Il super economico Moto E14 riporta in auge Android Go: specifiche e prezzo

Nel panorama degli smartphone c'è un nuovo arrivato da parte di Motorola. Si tratta di un modello che si guadagna particolari attenzione perché arriva con Android Go. Parliamo di Moto E14, un dispositivo super economico come non se ne vedono facilmente.

Il nuovo Moto E14 riporta Android Go, la piattaforma software ideata da Google per i dispositivi meno dotati dal punto di vista hardware, dopo qualche anno di assenza. Andiamo a vedere insieme le principali specifiche tecniche:

Motorola Moto E14: Caratteristiche Tecniche

Display : LCD IPS da 6,56 pollici con risoluzione HD+, refresh rate fino a 90 Hz, Gorilla Glass 3

: LCD IPS da 6,56 pollici con risoluzione HD+, refresh rate fino a 90 Hz, Gorilla Glass 3 Processore : Unisoc T606

: Unisoc T606 RAM : 2 GB

: 2 GB Storage interno : 64 GB UFS 2.2

: 64 GB UFS 2.2 Sistema operativo : Android 14 Go

: Android 14 Go Fotocamera posteriore : 13 megapixel, registrazione video a 1080p a 30 fps

: 13 megapixel, registrazione video a 1080p a 30 fps Fotocamera anteriore : 5 megapixel, registrazione video a 1080p a 30 fps

: 5 megapixel, registrazione video a 1080p a 30 fps Audio : jack per le cuffie, singolo speaker Dolby Atmos

: jack per le cuffie, singolo speaker Dolby Atmos Connettività : 4G con slot dual-SIM, Wi-Fi 5 (ac) e Bluetooth 5.0 (no NFC)

: 4G con slot dual-SIM, Wi-Fi 5 (ac) e Bluetooth 5.0 (no NFC) Batteria : 5.000 mAh con ricarica cablata a 15W

: 5.000 mAh con ricarica cablata a 15W Certificazione: IP52

Dalla scheda tecnica capiamo che si tratta di un dispositivo estremamente essenziale, e probabilmente la piattaforma Android Go aiuterà a ottimizzare il tutto anche nell'utilizzo quotidiano, senza appesantire troppo il modesto processore e il modesto quantitativo di RAM.

Ovviamente il nuovo Moto E14 ha come punto di forza il prezzo di lancio, il quale è perfettamente in linea con quello del suo predecessore, il Moto E13 che attualmente troviamo a meno di 90 euro nel mercato italiano. Qui sotto trovate il box per acquistarlo su Amazon.