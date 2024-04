Moto edge 50 family arriva in Italia: 3 smartphone per ghermirli e nella luce incatenarli

Motorola ha ufficialmente annunciato la sua nuova serie di smartphone premium, raccolta sotto il nome Motorola edge 50. Tre sono i modelli che la compongono: edge 50 ultra, edge 50 pro, ed edge 50 fusion.

Tra le peculiarità degli edge 50 ci sono la fotocamera e il display certificati da Pantone, ma non solo. Ogni modello è equipaggiato con l'interfaccia utente Hello UI, che offre un'esperienza d'uso intuitiva e personalizzata. 3 versioni di Android di aggiornamenti garantiti, e 4 anni di patch di sicurezza.

Non poteva mancare ovviamente l'intelligenza artificiale, in particolare Moto AI, che entra in gioco in vari aspetti del sistema. Ad esempio aumenta la qualità durante lo zoom ibrido fino a 100x e con la stabilizzazione video in movimento. In più, con un futuro aggiornamento, ci sarà anche una funzione di tracking in movimento con auto focus, sempre tramite IA.

Tra le funzioni peculiari già presenti annoveriamo Family Space, per un ambiente sicuro per i bambini, e Moto Secure per la sicurezza a 360 gradi.

Smart Connect è la nuova app che integra gli ecosistemi Lenovo e Motorola, permettendo una facile condivisione di chiamate, messaggi e file tra i dispositivi dell'azienda.

I tre ege 50 sono realizzati con materiali di alta qualità come vero legno, finitura polimerica perlata realizzata a mano in Italia (edge 50 Pro) e suede vegano e sono tutti certificati IP68.

Andiamo quindi subito a vedere in dettaglio le caratteristiche tecniche di ciascuno di questi, prima ovviamente dei prezzi di lancio. Prima di iniziare sottolineiamo che, assieme alla serie edge 50, Motorola ha presentato anche gli auricolari moto buds e moto buds+, realizzati in collaborazione con Bose.