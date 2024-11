La mitica serie Moto G risponde ancora "presente": ecco il nuovo modello del 2025

Da ormai un decennio Motorola è un punto di riferimento nel settore degli smartphone di fascia media (ecco i migliori smartphone sotto i 400 euro ), con la sua serie Moto G. Una serie che continua a rinnovarsi: il primo leak per Moto G (2025) ci mostra i render del dispositivo.

Come sarà Moto G (2025): la solita affidabilità

Le immagini che trovate nella galleria in basso ci mostrano i primi render di Moto G (2025). Il modello di fascia media di Motorola sarà il successore di quello che abbiamo visto quest'anno e porterà con sé alcuni tratti distintivi della serie che vi faranno piacere.

Questo nuovo Moto G dovrebbe arrivare con un design abbastanza regolare: anteriormente vediamo un display piatto, proprio come il predecessore, con bordo abbastanza contenuti e squadrati agli angoli, e un foro centrale per ospitare la singola fotocamera frontale.

Posteriormente vediamo una cover posteriore classica, con il solito logo di Motorola posto al centro. In alto a sinistra vediamo il modulo fotografico di forma quadrata. Al suo interno troveremo tre sensori fotografici, mentre nel quarto angolo troviamo il flash LED.

In merito al numero di sensori fotografici presenti sul retro vediamo una novità rispetto al passato: il terzo sensore è una novità, non abbiamo indicazioni particolari in merito ma possiamo ipotizzare che si tratterà di un sensore macro ad accompagnare quello principale e il probabile grandangolo.

Sul profilo laterale vediamo una gradita conferma, almeno per qualcuno di noi: i render infatti ci mostrano che ci sarà il jack per le cuffie audio, un elemento sempre meno certo e scontato nel mondo smartphone di oggi. Sempre sul profilo laterale vediamo i soliti pulsanti del volume e di spegnimento, la griglia per lo speaker e la porta USB-C.