Moto G Play 2024 ufficiale: il vero punto di forza è il prezzo

Motorola negli Stati Uniti ha lanciato il nuovo smartphone economico Moto G Play 2024. Si tratta di un dispositivo equipaggiato con uno schermo LCD HD+ da 6,5" (con refresh rate a 90 Hz) ed alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, che prende il posto del chip MediaTek Helio G37, montato sul modello 2023. Il tutto, poi, è supportato da 4 GB di RAM (con 4 GB di RAM virtuale aggiuntiva).

Il sensore fotografico posteriore è singolo e ha una risoluzione da 50 MP, mentre quello frontale arriva a 8 MP. Lato autonomia, è presente una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica da 15 W. Non manca, poi, né l'audio stereo né il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Il software, infine, è basato su Android 13. Moto G Play 2024, inoltre, gode della protezione ThinkShield for Mobile, ovvero una piattaforma in grado di proteggere i propri dati da malware, phishing e altre minacce. Tra l'altro, supporta in pieno Moto Unplugged e le ultime funzionalità di moto Secure.