Moto G Stylus 2024: ecco perché potrebbe piacervi

Proprio a proposito dei modelli di fascia media, conosciamo molto bene la famiglia Moto G di Motorola. Nel corso degli anni questa è diventata un punto di riferimenti per chi, nel segmento Android, cercava buone performance a prezzi competitivi . Anche la serie Moto G si è evoluta, abbracciando tra l'altro i dispositivi dotati di supporto alla penna .

Sin dagli albori del concetto di smartphone (a proposito, ecco i migliori smartphone del momento ), conosciamo Motorola come uno degli attori principali. La casa alata ha visto crescere la sua popolarità nel settore dei modelli di fascia media, per poi evolversi negli ultimi anni.

Si tratta di render condivisi dall'affidabile OnLeaks, e ci mostrano il look del nuovo Moto G Stylus: vediamo un aspetto frontale sicuramente accattivante , con degli angoli leggermente arrotondati e bordi molto ristretti, soprattutto ai lati. Al netto della soggettività, questo è un aspetto che potrebbe giocare un ruolo positivo nell'appeal del dispositivo.

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano appunto Moto G Stylus (2024).

Posteriormente troviamo il modulo fotografico con due sensori e il flash LED. Nel profilo posteriore in basso troviamo l'ovvio alloggiamento per la Stylus. Oltre al design, abbiamo anche modo di dare un'occhiata alle specifiche tecniche:

Display : 6,5", LCD IPS, risoluzione: Full HD+, 1.080 × 2.200 pixel

: 6,5", LCD IPS, risoluzione: Full HD+, 1.080 × 2.200 pixel Processore : Qualcomm Snapdragon

: Qualcomm Snapdragon Storage interno : 128 GB

: 128 GB Connettività : Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz), 5G, NFC

: Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz), 5G, NFC Batteria : 5.000 mAh, ricarica rapida

: 5.000 mAh, ricarica rapida Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, OIS Secondario : da definire

: Fotocamera anteriore: 8 megapixel

Insomma, avrete intuito che non si tratterà di un top di gamma, e questo potrebbe essere un ulteriore aspetto positivo per il suo appeal, visto che magari potrebbe essere indicato per chi ha necessità di uno smartphone con la penna senza spendere la cifra che solitamente corrisponde a un top di gamma.

Al momento ancora non si hanno indicazioni sul lancio ufficiale. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.