La serie Moto G non muore mai: ecco i prossimi modelli in arrivo

Proprio nel contesto della fascia media, arrivano ulteriori novità da parte di Motorola. L'azienda infatti sarebbe in procinto di lanciare due nuovi smartphone, Moto G24 Power e Moto G34 . Sebbene non sia ancora trapelato nulla di ufficiale, abbiamo modo di vedere in anteprima il look di questi nuovi dispositivi.

Grazie alle immagini che trovate in galleria, condivise da mySmartPrice, abbiamo modo di vedere come saranno i nuovi Moto G24 Power e Moto G34 di Motorola. Per quanto riguarda il primo, vediamo un retro lucido con bordi curvi, un logo Motorola in alto al centro e una protuberanza della fotocamera nell'angolo in alto a destra. Il lato destro della cornice avrà i pulsanti volume e i pulsanti di accensione.

Sul lato sinistro vediamo il carrellino per la scheda SIM.

Anteriormente, Moto G24 Power presenterà un display forato al centro per ospitare la singola fotocamera anteriore, con bordi leggermente pronunciati. Vediamo poi la presenza dell'ormai scontata porta USB-C e degli speaker audio. Sembra ci sia spazio anche per il jack per le cuffie nella parte alta del profilo laterale. Le colorazioni attese sul mercato sono argento e blu scuro.

Per quanto riguarda Moto G34 non vediamo grosse differenze. Il retro appare più rifinito, con una materiale che potrebbe corrispondere alla similpelle. Il design in generale è più squadrato, mentre vediamo con certezza il jack per le cuffie, porta USB-C, e speaker audio. Le colorazioni attese dovrebbero corrispondere al blu scuro e a una tonalità di azzurro.

Dai render appena trapelati, intuiamo che il comparto fotografico sfoggerà due sensori, di cui il principale scatterà a 50 megapixel su entrambi i modelli.

Al momento ancora non è chiaro quando Motorola lancerà ufficialmente questi modelli sul mercato.

Ci aspettiamo che la loro commercializzazione sia destinata anche all'Europa. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.