Moto G75 arriva in Italia: la fascia media non passa solo dalla scheda tecnica

Motorola si conferma una presenza importante nel settore degli smartphone Android (ecco quali sono i migliori smartphone Android del momento) e lancia un nuovo modello di fascia media per il nostro mercato. Moto G75 è ufficiale in Italia, e si distingue dalla massa per un aspetto importante.

Moto G75 si presenta in Italia con una scheda di tutto rispetto all'interno della fascia media, quella che non supera i 300 euro. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche tecniche complete.