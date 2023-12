MotoG04 svelato in un leak: tutte le novità sul prossimo entry-level di Motorola

Nuove anticipazioni dal mondo Motorola. Infatti, dopo avervi già parlato delle imminenti novità per la fascia media, un nuovo leak ci anticipa quello che andrà a posizionarsi come smartphone entry-level per l'azienda: parliamo del Moto G04 (denominazione per il mercato europeo). Grazie ai render che trovate in galleria, raccolti da mySmartPrice, abbiamo la possibilità di osservare come si presenta il dispositivo un po' da tutte le angolazioni, riuscendo inoltre a trarre qualche dato sulle specifiche tecniche di fotocamera e comparto audio.

Il design del Moto G04 si mostra sicuramente in linea con il linguaggio tipico dell'azienda. Lo smartphone è squadrato e con gli angoli arrotondati mentre sul frontale il display evidenzia un mento abbastanza spesso. Nel retro sarà presente centralmente il caratteristico logo con la M di Motorola, mentre il comparto per la fotocamera viene collocato nell'angolo alto a sinistra, evidenziando anche una leggera sporgenza. La fotocamera è singola con il flash LED disposto al disotto, incastonato in quello che si rivela essere un finto obiettivo. La camera principale inoltre, come evidenziato dal render, è da 16 MP e riporta la dicitura AI CAMERA; sottolineando quindi una qualche integrazione di intelligenza artificiale. La camera frontale invece, si mostra come un foro al centro del display e senza occupare ulteriore spazio in qualche tipo di ''notch''.