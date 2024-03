Motorola Edge 50 Fusion debutterà il 3 aprile con lo Snapdragon 6 Gen 1

Il prossimo 3 aprile Motorola lancerà in India un nuovo smartphone: si tratta di Edge 50 Fusion. Per il debutto sugli altri mercati, tra cui quello europeo, occorrerà poi attendere qualche tempo. Passando alle specifiche, sfoggia un display curvo pOLED da 6,7 pollici alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 1, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico è composto dal sensore principale da 50 MP con OIS e da una lente ultrawide da 13 MP. Sulla parte anteriore, invece, è presente nel foro un sensore da 32 MP. La batteria sarà da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 68 W. Tuttavia, il caricabatterie da 68 W non dovrebbe essere incluso nella confezione. Motorola, poi, ha garantito che Edge 50 Fusion sarà impermeabile grazie alla classificazione IP68 nonché dovrebbe avere una buona resistenza per via del Gorilla Glass 5.