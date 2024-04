Il nuovo Moto Edge 50 Pro disponibile anche in Europa? Prezzi ed uscita

Dopo averne annunciato il lancio in India, Edge 50 Pro, il nuovo smartphone di Motorola, potrebbe debuttare anche in Europa. Stando alle ultime indiscrezioni, il dispositivo potrebbe essere disponibile a metà aprile in una sola configurazione: 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il prezzo di vendita, invece, dovrebbe essere pari a 699 euro. Se fosse cosi, si tratterebbe di un aumento di prezzo importante rispetto a quello fissato in India, dove lo stesso modello è proposto a 35.999 INR (circa 400 euro). Tra l'altro, nello stesso mercato è disponibile anche una versione più economica da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che costa circa 355 euro.

Edge 50 Pro anche in Europa sarà disponibile nelle tonalità di Nero, Lavanda e la speciale edizione limitata Moonlight Pearl. La confezione di vendita dovrebbe includere soltanto un caricabatterie da 125 W. Passando alle specifiche tecniche, come già è noto da tempo, lo smartphone sarà equipaggiato con Snapdragon 7 Gen 3, display AMOLED da 6,7" (144Hz, HDR10+, risoluzione FullHD+ e luminosità di picco di 2.000 nit).