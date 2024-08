La ricetta del successo dei nuovi Edge 50: colori sgargianti, fotocamere e resistenza

Motorola Edge 50 ed Edge 50 Neo: Caratteristiche Tecniche

Sul fronte fotografico, la novità più interessante è l'adozione di un sensore Sony LYTIA 700C da 50 megapixel per la fotocamera principale, accompagnato da altre due fotocamere (ultra grandangolo e teleobiettivo), identiche su entrambi i dispositivi. Il tutto abbinato all' intelligenza artificiale moto ai , che combina più scatti per tirare fuori la miglior immagine possibile.

Uscita e prezzo

I nuovi Motorola Edge 50 ed Edge 50 Neo sono in vendita da oggi in Italia.

Motorola Edge 50 neo, invece, è disponibile nelle colorazioni Poinciana (rosso), Grisaille (grigio), Lattè (ambra) e Natural Blue, tutte in collaborazione con Pantone. La variante 8/256 GB è in vendita su Amazon al prezzo di 429€, mentre la variante 12/512 GB è disponibile in esclusiva da MediaWorld al costo di 499€, con gli auricolari Moto Buds+ in collaborazione con Bose incluse nel prezzo.