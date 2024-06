Motorola, in rampa di lancia il successore di uno dei migliori low cost 2023: ecco Moto G85

Il prossimo 25 giugno, in Cina, debutterà un nuovo smartphone di Motorola: si tratta di Motorola S50 Neo. Negli altri mercati, invece, il dispositivo verrà lanciato come Moto G85 5G, tra l'altro già individuato sul sito web di certificazione 3C con il numero di modello XT2427-4 (S50 Neo) e XT2417-2 e XT2427-3 (Moto G85 5G). L'azienda ripone grande fiducia in questo modello visto che sarà il successore di uno dei più grandi successi del 2023, ovvero Moto G84.

Il nuovo modello dovrebbe essere equipaggiato con il chip Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 abbinato a 8 GB di RAM. Moto G85 5G, che ha già acquisito la certificazione TENAA, avrà un pannello OLED da 6,6" con risoluzione FHD+ ed una batteria da 4.850 mAh (garantito il supporto alla ricarica rapida da 33 W). Sul posteriore ci saranno due sensori, tra cui quello principale da 50 MP. Sull'anteriore, invece, spazio ad un obiettivo con risoluzione da 32 MP.