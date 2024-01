Motorola vuole giocarsela con Apple e Samsung: i Razr possono essere l'asso nella manica

Motorola è un marchio storico della telefonia e da diversi anni è di proprietà di Lenovo, che sembra avere dei piani grandi e precisi per la sua controllata: vederla competere con Samsung ed Apple sul podio dell'industria degli smartphone.

Sicuramente è un progetto ambizioso, poiché il duello tra i due maggiori brand dura da molti anni e recentemente abbiamo assistito al nuovo capitolo, ma Motorola ha le idee chiare in merito, perché nei prossimi tre anni vuole crescere con costanza e aggredire il mercato premium con i suoi Razr in tutto il mondo, come dichiarato da Matthew Zielinski, presidente della divisione Mercati Internazionali di Lenovo.

Infatti, gli ultimi Motorola Razr 40 e Razr 40 Ultra sono due dispositivi di fascia alta e premium del segmento degli smartphone pieghevoli, di cui curiamo una lista sempre aggiornata dei migliori.