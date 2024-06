Motorola svela Moto Tag: praticamente è il primo AirTag del mondo Google e Android, e costa anche uguale

Le caratteristiche di Moto Tag

Non c'è da scandalizzarsi paragonando Moto Tag agli AirTag di Apple, anzi. È praticamente l'equivalente pensato per il mondo Android, visto che sulla carta si tratta di un localizzatore Bluetooth con tecnologia UWB (qui vi spieghiamo cos'è l'UWB). Visto il lancio sempre più capillare della nuova rete di localizzazione di casa Google, Moto Tag si appoggia proprio a Trova il mio dispositivo di Google, permettendovi di ritrovare Moto Tag e il dispositivo a cui lo avete "taggato" in tutto il mondo.

Moto Tag integra anche un pulsante fisico dedicato, che può essere ad esempio utilizzato per trovare lo smartphone smarrito facendo squillare il dispositivo collegato. Ovviamente per associarlo, dovete avere a disposizione uno smartphone dotato di supporto a Ultra Wideband.

Il profilo di Moto Tag, a detta di Motorola, è pensato per adattarsi alla maggior parte degli accessori di terze parti già presenti sul mercato. Ciò significa che, con tutta probabilità, sarà inseribile in tutti quei prodotti che hanno slot dedicati agli AirTag di Apple. Vanta inoltre certificazione IP67 per resistere a polvere, sporco e acqua (immersioni fino a 1 metro per 30 minuti). All'interno integra una batteria a bottone, una classica CR2032 (come quelle della recente Keys-To-Go 2 di Logitech) pensata per alimentare il Moto Tag per un anno intero.

A livello di privacy, sfruttando la rete Trova il mio dispositivo di Google potete dormire sonni tranquilli. I dati sulla posizione del Moto Tag sono crittografati end-to-end, e ci sono anche gli avvisi automatici in caso di tracciamento da parte di dispositivi sconosciuti Android o iOS.