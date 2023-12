Motorola pensa al benessere psicologico degli utenti: come funziona la nuova app Moto Unplugged

Motorola ha presentato Moto Unplugged, un software che permetterà agli utenti di recuperare un po' di equilibrio tra la tecnologia ed il mondo reale. In particolare, la funzionalità consentirà di prendersi una sana pausa dalle notifiche e da tutte le distrazioni che possono causare gli smartphone.

Scendendo nei dettagli della notizia, Moto Unplugged consentirà agli utenti di attivare una modalità speciale: ogni utente potrà personalizzare il proprio tempo di pausa in base alle esigenze individuali. Difatti, sarà possibile selezionare le app e le notifiche consentite e inserire una password per terminare la sessione. Una volta pronti a staccare la spina, gli utenti possono selezionare il periodo di tempo necessario e cominciare il loro digital detox. Inoltre, durante l'orario lavorativo, per aumentare la concentrazione, Moto Unplugged garantirà l'opzione di accedere solo alle e-mail o a Microsoft Teams senza la possibilità di visualizzare altre app per un determinato periodo di tempo.