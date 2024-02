Per farla semplice, si tratta di uno smartphone pieghevole che però si piega verso l'esterno, a differenza ad esempio di quelli a conchiglia come i RAZR della stessa Motorola che si piegano su loro stessi.

La prima è da "tavolo", nel senso che lo incurvate creando una sorta di display touch auto sostenuto che può essere usato più o meno come uno smartphone convenzionale. Ci sono anche usi diversi, come ad esempio alcuni giochi per due persone che possono sfruttare le due metà dello schermo.

Il retro, ricoperto in tessuto , è come se fosse composto da tante "vertebre" che permettono allo smartphone di piegarsi e assumere più configurazioni. Il display frontale si flette ed è quasi "fluttuante", non essendo fissato alla struttura come negli smartphone convenzionali.

Spiegarlo a parole comunque rende l'idea solo fino a un certo punto. Nel video che trovate in apertura vi mostriamo al meglio i vari utilizzi di questo ibrido bracciale / smartphone / smartwatch che ancora non sappiamo se arriverà davvero in commercio. Di fatto i prototipi su cui abbiamo messo le mani sono identici a quelli mostrati a fine ottobre dello scorso anno, segno che, se ci sono stati dei miglioramenti o nuovi concept, Motorola non è ancora pronta a mostrarli al grande pubblico.

Nell'attesa che il brand decida se lanciarlo o meno, ci piacerebbe tantissimo sapere qualcosa anche su un altro concept di Motorola, quello con display arrotolabile che provammo a IFA di Berlino sempre nel 2023 e che abbiamo intravisto all'evento qui a Barcellona. Per chi ancora non lo avesse visto in azione, vi proponiamo nuovamente il nostro precedente video. Capite perché diciamo che Motorola in quanto a esperimenti non è seconda a nessuno?