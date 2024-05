Motorola Razr 50 appare su Geekbench: cosa abbiamo scoperto

Razr 50 su Geekbench: risultati e dettagli

Il database Geekbench rivela che il nuovo Motorola Razr 50 raggiunge un punteggio di 1.033 punti in single-core e 2.751 punti in test multi-core. Il punteggio in single-core rappresenta un buon miglioramento rispetto ai punteggi dell'attuale Razr 40 , che ottiene circa 776 e 2797 punti rispettivamente.

Come al solito, Geekbench rivela anche altri dettagli sul telefono, confermando le informazioni apparse in precedenza sul telefono. Per quanto riguarda il chip, si tratta di un processore octa-core con il nome in codice "aito", frequenza base a 2,0 GHz e una GPU Mali G615 MC2.

Da quanto si è appreso dal TEENA, si tratterebbe di un SoC MediaTek con quattro core a 2,0 GHz e gli altri quattro a 2,5 GHz, che dovrebbe chiamarsi Dimensity 7300X.

Motorola Razr 50 sarà anche dotato di 6 GB di RAM, e monterà Android 14 come sistema operativo.