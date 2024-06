Ecco perché Motorola 50 Ultra darà filo da torcere a Galaxy Z Flip 6

Schermi: Interno: 6.9 pollici Esterno: 3,63 pollici (120 Hz)

RAM: 8GB

8GB Archiviazione: 256GB

256GB Processore: MediaTek Dimensity 7300X

MediaTek Dimensity 7300X Fotocamere posteriori: 50MP + 13MP

50MP + 13MP Batteria: 4200mAh

4200mAh Peso: 188g

Motorola Razr 50 Ultra verrà venduto, come l'anno scorso, a 1199 euro, ma in questo caso la memoria è aumentata, da 8 a 12 GB per la RAM e da 256 GB a 512 GB per lo spazio di archiviazione. Evidentemente Motorola vuole compensare il fatto di aver inserito un chip meno potente rispetto al top disponibile sul mercato (Snapdragon 8s Gen 3 invece di Snapdragon 8 Gen 3).