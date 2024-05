Razr 50 Ultra su TENAA: importanti novità per il display esterno e fotocamera

Il nuovo pieghevole RAZR 50 Ultra sarà proposto in quattro tagli di memoria:

Approfondendo il comparto fotografico, entrambi i sensori posteriori hanno una risoluzione di 50 MP (probabile lo zoom ottico 2x). All'interno, poi, c'è il terzo sensore da 32 MP. La batteria avrà una capacità di 4.000 mAh, con probabile supporto alla ricarica fino a 45W. Per quanto riguarda il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, sarà ubicato lateralmente.

Su TENAA , dopo Razr 50, è apparso anche l'altro nuovo pieghevole di Motorola , ovvero Razr 50 Ultra. Si tratta della variante più premium, equipaggiata con ogni probabilità con il chip Snapdragon 8s Gen 3. Lo schermo interno è di tipo OLED da 6,9", con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Novità per quello esterno, che rispetto al passato aumenta di dimensioni: ora è da 4" e si estende fino ad "abbracciare" i sensori della fotocamera ed il flash LED.

Tuttavia, per conoscere le combinazioni esatte di memoria occorrerà attendere il lancio ufficiale, così come per sapere quanto costerà la variante più performante, cioè quella che combinerebbe 18 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Passando ai colori in cui sarà disponibile il pieghevole, le tonalità dovrebbero essere: Midnight Blue, Spring Green e Hot Pink.

Sul prezzo, infine, ancora nessuna novità. Qualche indiscrezioni parla di un costo intorno ai 1.099 euro, in linea con quello del predecessore nonostante le migliorie del nuovo modello. Tuttavia, anche in questo senso, occorre attendere conferme ufficiali. Quel che è certo è che Motorola sembra davvero puntare forte sul pieghevole che verrà.