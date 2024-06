Un Motorola Razr non è mai in ritardo: arriva precisamente quando intende farlo

Solitamente i brand che presentano un nuovo modello di una serie di smartphone tendono a farlo nello stesso periodo ogni anno, un po' per ritagliarsi il proprio spazio nel corso dell'anno e un po' per attirare l'attenzione su di sé sottraendola ai rivali.

Motorola, però, sembra non voler rispettare questa legge non scritta: se nel 2023 ha annunciato Motorola Razr 40 e Razr 40 Ultra l'1 giugno, nel 2024 dovrebbe lanciare Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra all'inizio di luglio, come riportato da Smartprix, anticipando Samsung e i suoi pieghevoli.

I due smartphone pieghevoli dovrebbero andare a coprire la fascia alta e la fascia premium di un mercato non più di nicchia, ma che piano piano sta guadagnando terreno: perciò, vi consigliamo di seguire sempre la nostra rubrica di migliori smartphone pieghevoli.