Motorola pronta a lanciare il primo smartphone al mondo con 4 anni di garanzia

Lenovo, il 25 giugno in Cina, terrà una conferenza stampa in cui presenterà due nuovi smartphone Motorola. In tal senso, l'azienda ha già confermato il lancio dei pieghevoli Razr 50 e Razr 50 Ultra, a cui si aggiungerà Moto S50 Neo. Quest'ultimo avrà una caratteristica abbastanza insolita, ovvero beneficerà di ben 4 anni di garanzia.