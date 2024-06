Motorola a lavoro sul suo tracker: riuscirà a rivaleggiare con Apple e Samsung?

Nuove notizie in arrivo da parte di Motorola. L'azienda, infatti, starebbe lavorando ad un nuovo tracker noto come Moto Tag. Fino ad ora non è stato rivelato alcun dettaglio, tuttavia il team di MySmartPrice ha individuato il dispositivo sul sito web di certificazione di Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) degli Emirati Arabi Uniti.

Il dispositivo è identificato col numero di modello XT2445-1. Altre informazioni, almeno per il momento, non sono state ancora rese disponibili, ma sembra certo che Motorola abbia intenzione di lanciare il suo nuovo dispositivo di tracciamento e sfidare, così, aziende come Apple e Samsung, già impegnate da tempo in questo segmento di mercato.

Le due società sopra citate, ovvero Samsung ed Apple, hanno rispettivamente realizzato SmartTag ed AirTag, che hanno debuttato nel 2021. Tuttavia, questo mercato è affollato da altri attori, come Tile, Chipolo, Cube e tanti altri. Insomma, non sarà facile per Motorola per distinguersi e convincere gli utenti a scegliere questa soluzione.