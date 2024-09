ThinkPhone non è stato un amore passeggero per Motorola: come sarà il nuovo modello

Lo scorso anno Motorola ha fatto un bel regalo a quella fetta di utenti appassionata dei prodotti ThinkPad di Lenovo (vi ricordiamo dove trovare i migliori PC del momento), con il suo ThinkPhone che è arrivato sul mercato. Quest'anno non abbiamo visto un successore, ma non si è trattato di un amore passeggero. Il nuovo leak per Motorola ThinkPhone 2025 lo conferma.

Nelle ultime ore infatti sono emersi interessanti dettagli che dipingono come sarà il nuovo modello ThinkPhone di casa Motorola, e le novità sotto al cofano non sono poche.