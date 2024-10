Motorola ThinkPhone 25 svelato: un passo avanti e due indietro?

Quando qualche tempo fa sono emersi i primi rumor su un ThinkPhone di Motorola sembrava quasi un'ipotesi remota. Invece poi Motorola ha realizzato il suo primo ThinkPhone, in pieno stile ThinkPad, soprattutto in termini di design. Ma questa è storia passata, che abbiamo già recensito.

Quello che è appena arrivato è infatti il suo successore: Motorola ThinkPhone 25, con un nome che già inneggia all'anno che verrà.

Il nuovo Motorola ThinkPhone 25 sta quindi per arrivare sul mercato come una versione aggiornata del precedente modello. Difficile parlare di sostanziale evoluzione, visto che il design è rimasto pressoché lo stesso, e le specifiche tecniche non hanno visto stravolgimenti. Anzi, ci sono addirittura dei "peggioramenti".