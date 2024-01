Motorola lancia in Italia tre nuovi Moto G: meglio il 5G accessibile o la convenienza con stile?

Schermo: 6,5 pollici 720 x 1600 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz

6,5 pollici 720 x 1600 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz SoC: Snapdragon 695 5G

Snapdragon 695 5G GPU: Adreno 619

Adreno 619 RAM: 4 / 8 GB (non sappiamo ancora che versioni sono destinate al mercato italiano, probabilmente 4 GB)

4 / 8 GB (non sappiamo ancora che versioni sono destinate al mercato italiano, probabilmente 4 GB) Archiviazione: 64 / 128 / 256 GB (non sappiamo ancora che versioni sono destinate al mercato italiano, probabilmente 128 GB), espansione con scheda microSD

64 / 128 / 256 GB (non sappiamo ancora che versioni sono destinate al mercato italiano, probabilmente 128 GB), espansione con scheda microSD Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP, f/1.8 Macro: 2 MP, f/2.4

: Fotocamera anteriore: 16 MP, f/2.4

16 MP, f/2.4 Lettore di impronte laterale

di impronte laterale Batteria: 5.000 mAh con ricarica TurboPower 18 W

5.000 mAh con ricarica TurboPower 18 W Dimensioni: 162.7 x 74.6 x 8 mm

162.7 x 74.6 x 8 mm Peso: 179 g

179 g Connettività: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C Audio: Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo, Dolby Atmos

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo, Dolby Atmos Colori: Charcoal Black, Ice Blue e Ocean Green

Charcoal Black, Ice Blue e Ocean Green Sistema operativo: Android 14

si propone come il più conveniente dei suoi dispositivi 5G, ma senza rinunciare a caratteristiche di rilievo, come lo schermo daa 120 Hz, i doppi speaker con Dolby Atmos e Android 14 già installato.

La batteria da 5.000 mAh con ricarica a 18 W garantisce ore di autonomia, mentre il sensore Quad Pixel da 50 MP della fotocamera posteriore principale è in grado di regalare scatti sorprendenti. Ottima anche la fotocamera frontale, dotata di sensore da 16MP con tecnologia Ultra Pixel, oltre alle funzionalità AI e Face Retouch.

Il dispositivo, che presenta un design elegante con una scocca dotata di una finitura opaca, verrà lanciato anche in un'edizione speciale, caratterizzata da materiale vegano premium e pensata per dare un tocco di lusso a coloro che cercano qualcosa in più rispetto al già elaborato design dell'edizione standard.