Ho provato MSI Claw e non so cosa aspettarmi da queste bellissime, costosissime console portatili

Qualche giorno fa sono stato a una presentazione di MSI: l'azienda taiwanese ha lanciato la sua nuova gamma di portatili, tutti incentrati sulle nuove potenzialità dell'intelligenza artificiale e su specifiche di alto livello, ma mentirei se non vi dicessi che l'attenzione di tutti i presenti era rivolta soprattutto a MSI Claw, la nuova console portatile della società, che punta a competere con Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e tutti gli altri nomi minori. Si vede da subito che MSI Claw è solida, ben costruita e ben pensata: nonostante i suoi 675g (più di ROG Ally e Steam Deck, dati in buona parte dalla batteria più generosa), la console si tiene bene in mano e, grazie a un buon bilanciamento del peso e un'impugnatura davvero ergonomica, non sembra pesare eccessivamente. Gli analogici sono in posizione asimmetrica, circondati da LED multicolore personalizzabili, i tasti hanno un ottimo feedback, i grilletti si premono bene e sul retro ci sono anche due pulsanti dedicati alle macro.

In cima e sul retro si notano le ampie griglie per la ventilazione (all'interno ci sono due ventole e due heat pipe), anche perché MSI promette un'ottima dissipazione del calore, che nei nostri test, seppur molto brevi, è sembrata promettente. Usando un po' MSI Claw è evidente che il suo principale rivale è ROG Ally, con cui condivide non solo le specifiche del display, ma anche il form factor: guardando le due console handheld una accanto all'altra, è evidente che le somiglianze siano molte.

La console si basa ovviamente su Windows 11 (in versione Home), è possibile accedere al desktop e fare tutto quel che fareste con u normale PC Windows, ma ovviamente non è così che vorrete utilizzare MSI Claw: l'azienda ha infatti incluso una piattaforma software (chiamata MSI Center M) che permette di accedere rapidamente a tutte le funzioni utili per la configurazione, le impostazioni essenziali e, ovviamente, la propria libreria di giochi. E per far sì che un sistema operativo desktop possa girare (e far girare i giochi!) su un dispositivo così compatto, ovviamente le specifiche tecniche sono di tutto rispetto.

Caratteristiche tecniche MSI Claw

CPU : Intel Core Ultra 7 con Intel AI Boost (NPU)

: Intel Core Ultra 7 con Intel AI Boost (NPU) GPU : Intel Arc con Xe Super Sampling (XeSS)

: Intel Arc con Xe Super Sampling (XeSS) RAM : 16 GB LPDDR5-6400

: 16 GB LPDDR5-6400 Archiviazione : 512 GB M.2 2230 NVMe

: 512 GB M.2 2230 NVMe Display : 7" FHD (1920x1080), 120Hz, IPS-Level, Touchscreen

: 7" FHD (1920x1080), 120Hz, IPS-Level, Touchscreen OS : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Batteria : 53 Battery (Whr)

: 53 Battery (Whr) Connettività : Intel Killer BE Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4

: Intel Killer BE Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Audio : doppio speaker, jack audio

: doppio speaker, jack audio I/O : 1xType-C (USB / DP / Thunderbolt 4) with PD charging, 1x lettore Micro SD

: 1xType-C (USB / DP / Thunderbolt 4) with PD charging, 1x lettore Micro SD Dimensioni : 294 x 117 x 21.2 mm

: 294 x 117 x 21.2 mm Peso: 675 g

Oltre alla batteria sensibilmente più ampia di tutta la concorrenza, che dovrebbe garantire fino a 2 ore di autonomia giocando a titoli AAA, la differenza più importante rispetto a ROG Ally e Lenovo Legion Go è ovviamente la scelta di affidarsi a chip Intel: non voglio esprimermi troppo sulle performance, sarà necessario eseguire lunghi test in fase di recensione per vedere se la tecnologia Intel XeSS manterrà le sue promesse in termini di FPS, ma posso dirvi cosa me ne è parso in circa mezz'ora di prova.

Ho giochicchiato un po' a Cyberpunk 2077 e fatto quattro incontri a Tekken 8 e non ho notato particolari problemi di performance, né lag eclatanti neanche nei momenti più concitati: ovviamente non potete aspettarvi il framerate che avreste su un PC gaming carrozzato, ma anche nei momenti più frenetici di Tekken 8, la console rimaneva abbastanza stabile intorno ai 40 fps. La giocabilità, insomma, mi è parsa molto buona, anche a giochi tripla A con tanti effetti: di nuovo, giocando a Cyberpunk 2077 non potete aspettarvi tutti i riflessi, i dettagli e i giochi di luce a cui potreste essere abituati giocando su PC o console di ultima generazione, ma sarebbe anche stupido aspettarsi performance simili.

La nota dolente: il prezzo

Il prezzo è la vera nota dolente: parliamo di ben 899€. MSI Claw arriverà in Italia il 14 marzo e, in un primo momento, sarà disponibile solo da MediaWorld: c'è di buono che verrà venduta con una bella custodia da viaggio inclusa, e che chi la acquista entro il 15 marzo può ricevere in omaggio 100$ di voucher da spendere su Steam (maggiori dettagli a questo indirizzo).