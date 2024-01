MSI lancia la sfida a Steam Deck: ecco Claw, la prima console portatile del marchio

È un CES spumeggiante, quello di MSI, che non solo rinnova tutta la sua gamma di portatili, come il Titan, il nuovo Stealth 18 AI Studio, il notebook più leggero della categoria, e i dispositivi dedicati ai professionisti, come quelli delle serie Prestige e Creator, ma presenta la sua prima console portatile, MSI Claw. Andiamo a scoprire tutte le novità presentate alla fiera, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona il principale concorrente della nuova console di MSI, Steam Deck.

MSI Claw

Schermo: 7" FHD (1920x1080) touch, 120Hz, IPS

7" FHD (1920x1080) touch, 120Hz, IPS CPU: Fino a Intel Core Ultra 7 (Series 1)

Fino a Intel Core Ultra 7 (Series 1) GPU: Intel Arc Graphics

Intel Arc Graphics RAM: LPDDR5-6400

LPDDR5-6400 Audio: 2x 2W

2x 2W Connettività: Intel Killer BE Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4

Intel Killer BE Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Porte : 1x USB-C (USB / DP / Thunderbolt 4) con ricarica PD, 1x Jack combo, 1x lettore schede Micro SD

: 1x USB-C (USB / DP / Thunderbolt 4) con ricarica PD, 1x Jack combo, 1x lettore schede Micro SD Batteria: 53 Whr con adattatore AC 65 W. 2 ore autonomia a pieno carico

53 Whr con adattatore AC 65 W. 2 ore autonomia a pieno carico Dimensioni: 294 x 117 x 21.2 mm

294 x 117 x 21.2 mm Peso: 675 g

675 g Sicurezza: sensore impronte

sensore impronte Controlli: Pulsanti RGB ABXY RGB L & R analog sticks D-pad Trigger analogici Effetto Hall Bumper Tasto Vista Tasto Menu Tasto MSI Center M Chiave OSD 2x pulsanti personalizzabili

Sistema operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Colore: Nero

MSI Claw è la prima console portatile a essere dotata di CPU Intel Core Ultra (fino a Intel Core Ultra 7 155Hclaw) e dispone della tecnologia Intel XeSS per affrontare con tranquillità anche i titoli AAA. è la prima console portatile a essere dotata di CPU Intel Core Ultra (fino a Intel Core Ultra 7 155Hclaw) e dispone della tecnologiaper affrontare con tranquillità anche i titoli AAA. Il raffreddamento è garantito dal sistema MSI Cooler Boost Hyperflow, che convoglia i flussi d'aria per raffreddare i componenti interni nel migliore dei modi. Altre caratteristiche includono lo schermo da 7 pollici, che presenta risoluzione Full HD e refresh rate fino a 120 H, mentre l'autonomia arriva a 2 ore a pieno carico, grazie alla più grande batteria della categoria: 53 kWh.

Per quanto riguarda le soluzioni software, il dispositivo può accedere a MSI Center M, una piattaforma che assicura un facile accesso a funzioni e impostazioni essenziali, e MSI APP Player, che mette a disposizione non solo giochi per Windows, ma offre anche l'accesso ai giochi per cellulari Android. Il discorso prezzi e disponibilità è più sfumato. Al momento non si hanno indicazioni di una finestra di lancio sul mercato o sui prezzi, ma si parla di cifre tra i 699 e i 799 dollari, e sul sito statunitense è già online la pagina del prodotto (su quello italiano no).

Nuovi portatili: Titan, Stealth, Creator e altri

MSI Titan 18 HX

Ma al CES MSI ha presentato anche tutta la sua nuova gamma di portatili. Tra questi spicca MSI Titan 18 HX, vincitore del CES 2024 Innovation Award sia nella categoria "Gaming & eSport" sia in quella "Intelligenza Artificiale" e dotato del nuovo processore Intel Core i9 14esima gen HX. A supporto del comparto grafico, abbiamo le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40.

MSI Raider 18

Anche il nuovo e potentissimo Raider 18 HX presenta lo stesso processore e GPU, mentre Stealth 18 AI Studio, il notebook più leggero sul mercato con un display di queste dimensioni viene offerto con processori Intel Core Ultra. Questi tre nuovi notebook sono equipaggiati con il primo display mini LED 4K 120Hz da 18 pollici al mondo dotato di tecnologia DisplayHDR 1000.

MSI Stealth 18 AI Studio

Ma non è finita qui. MSI ha presentato anche i nuovi Vector 16/17 HX, dotato della tecnologia MSI Overboost, Crosshair 16/17 HX e Pulse 16/17 AI, tutti in grado di assicurare ai gamer un'esperienza di gioco senza compromessi. I modelli Crosshair 16/17 HX e Pulse 16/17 AI si distinguono per il design estremamente curato e la retroilluminazione della tastiera RGB a 24 zone.

MSI Vector 16